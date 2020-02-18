شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من محافظ المنوفية بشأن رقص طلاب مدرسة ثانوي على أغاني المهرجانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغاني المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد محافظ المنوفية أنه ستتم إحالة المتسببين في الواقعة للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة، ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

يأتى هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على ضرورة إعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ التربوية التي تسمو بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.