شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تناقش إنجازات مشروع «إحياء العائلة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الخاص بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بمقر الوزارة لبحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25 وكذا البنية التحتية لكافة نقاطه بالمحافظات، لوضعه على خريطة السياحة العالمية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لكافة المستجدات الخاصة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المقررة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية في المحافظات التي سيتضمنها المسار، بمشاركة سكرتيري عموم محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة واللجان الفنية المكلفة في كل محافظة وممثلين لوزارات السياحة والآثار ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والكنيسة القبطية المصرية.

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وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بذل الجهود الممكنة لكافة الجهات للانتهاء من الأعمال المحددة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى لإضفاء مظهراً أثرياً وجماليًا عليها بما يليق بالمسار لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر والتنسيق مع كافة الشركاء من المجتمع المدنى والقطاع الخاص لبحث أفضل الطرق الممكنة للترويج السياحي والاثري لهذا المشروع القومى الهام.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة انتهت في الاجتماعات السابقة من المقايسات الفنية الخاصة بالانتهاء من الأعمال الانشائية والطرق والبنية التحتية والرعاية الآثرية والترميم لكافة نقاط المسار بحيث تكون جاهزة لإطلاق المشروع في الموعد المحدد والمتفق عليه، وكذا استعراض المخطط الاستثمارى للمشروع وعمليات الترميم الجارية وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب .

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه من كافة الجهات المشاركة والمحافظات للإنتهاء من المشروع، وبحث توفير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال ما تبقى من بعض المشروعات وذلك بتمويل من صندوق التنمية السياحية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأضاف شعراوي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات منفصلة مع كل محافظة مع اللجنة الفنية المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لبحث أفضل السبل الخاصة بالترويج السياحى وإدارة نقاط المسار والحفاظ عليها وصيانتها ووضع خريطة للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة قبل شهر يونيو المقبل، مشيدا بمستوى التعاون الذي تقدمه كافة الوزارات والجهات المشاركة في هذا المشروع المهم لمصر خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة المصرية، كما أشاد شعراوى بكافة الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات أيضاً في هذا الشأن خاصة وأن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في ظل اهتمام كبير لملايين السياح في العالم.