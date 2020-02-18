شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبي بـ«إسكان دهشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة انتهاء أعمال المركز الطبى بمشروع إسكان دهشور، استجابة لشكاوى المواطنين الذين التمسوا فيها الأنتهاء من الإعمال المتبقية بالمركز، وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله في أسرع وقت ممكن.

واستمع المحافظ لشكوى مواطنة متضررة من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقى، وعدم قيام الحى بأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اتحاد شاغلين العقار، وأكد المحافظ على رئيس الحى إزالة الأعمال المخالفة.

وبحث المحافظ طلب مواطن يشتكي من إعادة تشغيل محل بشارع الدقي بعد إن قام الحى بغلقه وتشميعه الشهر الماضى، الإ ان صاحب المحل قام بفض الشمع وإعادة تشغيل المحل دون الحصول على التراخيص اللازمة، موجهآ رئيس الحي بإعادة غلقه وتشميعه مرة إخرى وقطع المرافق ورفع العدادات عنه.