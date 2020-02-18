شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: لا يوجد حصر لمن سجلوا هواتفهم على موقع «دعم مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الوزارة ليس لديها إحصاء أو حصر- حتى الآن- بإجمالي أعداد من سجلوا أرقام هواتفهم المحمولة على موقع «دعم مصر»، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في استقبال أرقام المستفيدين، وليس هناك وقت محدد للتوقف عن ذلك، وتتحقق من الأرقام الجديدة التي تتم إضافتها.

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وشدد «مدكور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على عدم وقوع أي ضرر على المتخلف عن تسجيل رقم هاتفه، ولن يتم حذفه أو حرمانه من المقررات التموينية، مؤكدًا أنه فقط يحرم نفسه من مزايا إضافية لن يحصل عليها مثل رسائل التوعية واستطلاع الرأي وغيرها من الخدمات الإضافية.

ويواصل موقع «دعم مصر» استقبال أرقام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لإضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بهم أو رقم أحد أفراد الأسرة مستفيد من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لمصلحة صاحب البطاقة، وستتيح التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

وكشف تقرير للوزارة أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر، وكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من منظومة الدعم والمقيدة بالبطاقة، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة بيانات رقم المحمول للتأكد من تسجيله باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وفى حالة عدم تسجيل رقم التليفون باسم صاحب البطاقة لا يتم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر.