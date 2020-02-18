شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات الشرق الأوسط في 2018 و2019 (فيديوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019، ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و2022.

يأتي ذلك استمرارًا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، والذي يمضي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو.

جاء ذلك وفقًا لفيديوجراف، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022.

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وكشف الفيديوجراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ12 خلال عامي 2011، و2012، في حين احتلت المرتبة الـ8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

ووفقًا لما أبرزه الفيديوجراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ9 خلال عام 2014، فضلاً عن احتلالها المرتبة الـ4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ2 عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامي 2018، و2019 متصدرًا بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديوجراف أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضًا في تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وذلك على مدار أعوام 2020، و2021، و2022.