صور.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد أبو العينين بمقعد الجيزة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز رجل الأعمال محمد ابو العينين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة وحصل أبو العينين على ٣٦٢١٣ صوت.

ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.