شكرا لقرائتكم خبر عن شركات توزيع الكهرباء تتلقى 7.9 ملايين شكوى فنية و تجارية على 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه تلقت من خلال خدمة الخط الساخن 121، 7 مليون 952 ألف مكالمة، منها حوالى 4580458 بلاغ فنى من شركات توزيع الكهرباء التسع حيث بلغ عدد البلاغات التى تم حلها حوالى 4580018 بنسبة تصل إلى حوالى 99,9 %.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن عدد الشكاوى الفنية بشركات توزيع الكهرباء بلغ حوالى 4 مليون 582 شكوى ، حيث تلقت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء 52 الف 799 شكوى و تلقت شركة البحيرة 143 ألف وشركة القناة 385 الف، وجنوب الدلتا 27 الف، وشركة جنوب القاهرة مليون 268 ألف، و شمال الدلتا 217 ألف شكوى، شمال القاهره مليون 403 شكوى، مصر العليا 16 ألف، و شركة مصر الوسطى 19 ألف شكوى.

فيما بلغ عدد الشكاوى التجارية بشركات توزيع الكهرباء بلغ حوالى 3 مليون و137 شكوى حيث تلقت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء 37 ألف 766 شكوى و تلقت شركة البحيرة 4467 ألف وشركة القناة 15 ألف، وجنوب الدلتا 34 ألف، و شركة جنوب القاهرة مليون 70 ألف، وشمال الدلتا 26 ألف شكوى، شمال القاهره مليون 91 شكوى ، مصر العليا 9 آلاف، وشركة مصر الوسطى 14 ألف شكوى.

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كما تلقت خدمة الخط الساخن 121 أيضاً 340517 إبلاغ عن قراءات، و20601 إبلاغ عن سرقات، و11756 إبلاغ عن أعمدة إنارة، وكذلك 18042استعلام عن متأخرات تحصيل و620 حساب فواتير و920627 استفسارات.

جدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة فى خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، التى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ... )، تطبيق إرتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، وذلك فى إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.