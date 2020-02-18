صندوق تحيا مصر: توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومين، معرضا بجامعة دمياط يضم 15 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وافتتح المعرض اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط يرافقه عددا من قيادات الجامعة والدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ،إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، وأنه تم مراعاة الجانب المعنوى للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات لافتا إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

فى ذات السياق أوضح عبد الفتاح أن مبادرة "دكان الفرحة" تتضمن أيضا حملة تجهيز الفتيات لتوفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل ،لافته إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما، ومتوسط دخل الاسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوى الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة، وعدد أفراد الأسرة مشيرا إلى أنه تم تسليم 150 فتاة تجهيزات الزواج منذ إطلاق الحملة فى أكتوبر الماضى والتي تستهدف 500 فتاة خلال مرحلتها الأولى.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعي في صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 5.5 ملايين مواطن حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذى نجح في حماية 23 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.



توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (1)



توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (2)

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توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (3)



توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (4)



توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (5)



توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الأولى بالرعاية بجامعة دمياط مجانا (6)



