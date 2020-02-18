الداخلية تنجح في أنهاء النزاع بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بالساحة الشعبية ببندر أبوتيج دائرة مركز شرطة أبوتيج.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية شلش بدائرة مركز شرطة ديروط، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحصين المجتمع من الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.