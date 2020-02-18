محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تابعت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم. الرائد أحدم عكاشة رئيس مباحث أطفيح ومعاونه النقيب هشام موسى تمكنا من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملاكي بحوزتهم 750 جراما لمخدر الهيروين، 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي. جهود المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة أسفرت عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية داخل شقة مستأجرة، وعثر بحوزتهما على 750 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالي و3 هواتف محمولة. بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر شقة بإمبابة وسيارة في أطفيح.. ليلة سقوط 5 من مروجي الهيروين بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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