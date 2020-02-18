ضبط شخص بحوزته حشيش وسلاح في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة -مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام -مبلغ مالي -سلاح أبيض "سكين"). بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض لتقطيع وتجهيز المخدر المضبوط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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