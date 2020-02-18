أصولها إغريقية ورومانية.. القبض على ربة منزل بحوزتها عملات أثرية بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على ربة منزل بحوزتها كمية كبيرة من العملات الأثرية حصلت عليها من طليقها بمنطقة السلام.

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمین الطرق والمنافذ بكمین بلبیس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط "إ.ا"، 33 سنة، ربة منزل حال استقلالھا سیارة "أجرة" وبحوزتھا 58 قطعة عُملة معدنية أثرية ترجع أصولها لعصور عدة تنوعت ما بين "إغریقیة، إسلامیة، عثمانیة، فرنسیة، العصر المالكي، رومانية".

وبمناقشتھا عن مصدر العُملات المضبوطة بحوزتھا اعترفت بتحصلھا علیھا من طلیقھا عقب انفصالھما، وأنھا كانت في طريقها لبيعها بمنطقة الحسین ـ دائرة قسم شرطة الجمالیة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النیابة العامة التحقیق.