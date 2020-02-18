جريمة الـ 3 عجلات.. المباحث تتبع خط سير ذبيح كوبري المرازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لحل لغز مقتل سائق توك توك عُثر على جثته أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين جنوب المحافظة، الثلاثاء.

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من قائد دورية أمنية بالعثور على جثة شاب مُلقاة أسفل كوبري المرازيق بمدخل قرية الشوبك الغربي.

انتقلت قوة من مباحث البدرشين وفرقة الشرق، وتبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لسائق توك توك يدعى "م.ر." يبلغ من العمر 18 سنة، مقيم قرية الشوبك الغربي، وبها آثار جرح ذبحي بمنطقة الرقبة.

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التحريات الأولية رجحت أن السرقة هي الدافع وراء الجريمة بسبب اختفاء المركبة، ليوجه مدير المباحث بنشر أوصافها لسرعة التوصل إلى مكانها ومن ثم تحديد وضبط الجاني.

معاونو المباحث انقسموا إلى فريقين، الأول اهتم بتتبع خط سير المجني عليه، والوقف على آخر مشاهدات له قبل مقتله، وتولى الفريق الثاني سماع أقوال شهود العيان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.