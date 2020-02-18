هربت مع عامل.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء فتاة في ظروف غامضة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات اختطاف إحدى السيدات، ومطالبة أهليتها بمبلغ مالي مقابل إعادتها، وتبين أنها تعرفت على شاب واتفقا على ابتزاز أهليتها وإيهامهم باختطافها وطلب مبلغ.

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة المركز) بخروج (شقيقته -مقيمة بمنزل زوجها يعمل بإحدى الدول العربية بالمملكة العربية السعودية) وبرفقتها (ابنتها-3سنوات) من منزل زوجها للتوجه لأحد الأطباء بدائرة المركز، وعدم عودتها وتلقيه اتصال من هاتف المتغيبة طلب فيه المتصل مبلغ (200 ألف جنيه) كفدية نظير إعادة المتغيبة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن تعرف المتهمة على 3 أشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقها معهم على التقابل بمدينة القاهرة واستقلالها أحد القطارات، وتعرفها في الطريق على أحد الأشخاص (عامل، له معلومات جنائية مسجلة -مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) والذي قام باصطحابها لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية واتفقا سوياً على ابتزاز أهليتها وإيهامهم باختطافها وطلب مبلغ الفدية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهة المتغيبة بما توصلت إليه التحريات أقرت بها وأضافت بخروجها من منزل الزوجية بمحض إرادتها وبصحبتها ابنتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.