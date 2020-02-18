ضبط تاجر عملة بحوزته 33 ألف درهم وريال سعودي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في العملة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طلخا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي، وعثر بحوزته على "26,000 ألف درهم إماراتي، 7,000 ألاف ريال سعودي، 740 جنيه مصري"، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

أضاف المتهم بأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.