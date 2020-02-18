محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بدمياط في ضبط تاجر مخدرات بحوزته كبيرة من نبات البانجو المُخدر. أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وعُثر بحوزته على 30 كيلو من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر حاول تهريبها داخل سيارة.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 30 كيلو بانجو في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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