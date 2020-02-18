"الوطنية للانتخابات" فوز أبو العينين بمقعد مجلس النواب بالجيزة وجولة إعادة بملوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير، تصوير- محمود بكار:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز محمد محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا .

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لدائرتي قسم الجيزة أول بمحافظة الجيزة، ومركز ملوي بمحافظة المنيا أسفرت عن إجراء جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من عبدالله محمد خليفة وحصولك على 10 ألاف و 424 صوتا وحصول المرشح محمد عبد الحكم رشدان على 26 ألف و642 صوتا .

وكان تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 فبراير، وفي الداخل يومي 11 و12 فبراير، أعقبها موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وأنه في حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس القادم.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس القادم.

وكانت الانتخابات جرت بالدائرة الأولي بالجيزة من خلال 87 لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبًا، وبدائرة ملوي بالمنيا من خلال 153 لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبًا، جرت تحت إشراف قضائى كامل من حوالي 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة اليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة.