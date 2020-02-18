مباحث المصنفات تضبط 185 ألف كتاب تعليمي بمخزن غير مرخص بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الحقوق الملكية الفكرية، من ضبط 185 ألف كتاب تعليمي مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالشرابية. كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمكنت من ضبط عامل بمخزن كتب، بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بحيازة (185790 نسخة) لكتب تعليمية خاصة بالمعاهد والمدارس الأزهرية بدون تصريح من الجهات المعنية. كما تم ضبط عدد 2 مقهى بدائرة قسم شرطة البساتين لقيام القائمين عليها بعرض مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص ودون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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