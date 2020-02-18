مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبير عالمي في أمراض المخ والأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور عاطف حسين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والمتخصص في علاج أمراض إضطرابات النوم بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 - 14 مارس 2020. وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا عدا الخميس والجمعة.

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