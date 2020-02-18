"الزراعة" تبحث استعدادات إطلاق الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

عقد معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية الاجتماع التمهيدي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، بحضور، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد ومديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الجمهورية، وأخصائيو المحصول بالمحافظات.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية توحيد الجهود الإرشادية، بكافة الجهات التي تقدم خدمات الإرشاد بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يعود في النهاية بالنفع على المزارعين بالمحافظات المختلفة، بحيث يتم نقل التقنيات الزراعية الحديثة لهم.

ولفت "عزوز"، إلى أهمية التوعية باستخدام تقاوي معتمدة، ومستلزمات زراعية مسجلة بوزارة الزراعة، وعدم استخدام أية مدخلات زراعية مجهولة المصدر، للوصول إلى اقصى إنتاجية فدانية، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

من جهته أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هناك إرتباطًا وثيقًا بين قسم بحوث الذرة الشامية والإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لافتًا إلى انه سيتم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية لدى المزارعين في صورة حقول إرشادية وحقول تعليمية بإجمالي عدد 400 حقل في 170 مركزا وإدارة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.

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وأوضح أنه تم تنفيذ حقول إرشادية لترشيد استخدام المياه لأول مرة في الموسم الماضي بإجمالى ١٥٠ حقل في ١٤ محافظة وذلك بزراعة هجن عالية الإنتاج ومبكرة في النضج وذلك من خلال تنفيذ ممارسات حقلية فعالة لتوفير المياه لنشرها لدى المزارعين.

وأشار خليل إلى أهمية تفعيل منافذ الإرشاد في الإدارات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، باعتبارها المنفذ الوحيد لنشر الهجن الجديدة والمتميزة في المحاصيل المختلفة، خاصة الذرة الشامية، والتي تتميز بالصفات الجيدة مثل تحمل الحرارة والتبكير في النضج وتوفير المياه وكذلك صفة بقاء النباتات خضراء حتى الحصاد، الأمر الذي يساعد في استخدامها لإنتاج السيلاج بدون كيزان، والاستفادة منها كعلف أخضر.

وناقش الاجتماع برنامج الموسم الحالي 2020 في المحافظات والتي سيتم تنفيذ الحقول الإرشادية المجمعة بها وذلك بزراعة نحو 2000 - 3000 تجميعة إرشادية، مساحة الواحدة 10 فدان كحقول إرشادية بغرض ترشيد استخدام المياه بها وذلك في عشر محافظات من بينها 6 حقول بالوجه البحري، و4 بالوجه القبلي.

وتم تكليف مديري الإرشاد الزراعي وأخصائيو المحصول بجميع محافظات الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية لمحصول القمح ومتابعة الإصابة بالصدأ والتوصية بالرش بأحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في حال ظهور الإصابة.