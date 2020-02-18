أخبار مصر | "شؤون عربية البرلمان": تجربة واعظات الأوقاف دليل على التسامح الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شؤون عربية البرلمان": تجربة واعظات الأوقاف دليل على التسامح الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بانبهار العالم بتجربة واعظات الأوقاف وتقدير مندوبي دول العالم بالأمم المتحدة لهذه التجربة التي استعرضها الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، مشيرًا أن عرض تجربة عمل واعظات الأوقاف أمام المنظمة الأممية هو دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني.

وأشار أباظة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة تطرق لملف عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة.