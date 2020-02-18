مصر | بـ"عربية ملاكي".. سقوط 3 من أخطر تجار "الكيف" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عربية ملاكي".. سقوط 3 من أخطر تجار "الكيف" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على 3 من أخطر تجار الكيف بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهم ما يقرب من كيلو هيروين، أخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعثر بحوزتهم على (750 جراما لمخدر الهيروين، 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي).

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بما توصلت إليه التحريات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.