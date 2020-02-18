مصر | القبض على متهمة جديدة في قضية أحداث مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على متهمة جديدة في قضية أحداث مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
أفادت النيابة العامة في بداية الجلسة أنه تم القاء القبض على المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، التي تدعى "سارة جمال السيد"، والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد.
الجدير بالذكر أن المتهمة سيدة ظهرت عليها علامات الحمل، وتم إيداعها قفص الإتهام قبل بدء الجلسة.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهما، هما كلًا من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفى كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وحسام الدين فتحي وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.