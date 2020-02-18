مصر | القبض على متهمة جديدة في قضية أحداث مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على متهمة جديدة في قضية أحداث مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

أفادت النيابة العامة في بداية الجلسة أنه تم القاء القبض على المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، التي تدعى "سارة جمال السيد"، والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد.

الجدير بالذكر أن المتهمة سيدة ظهرت عليها علامات الحمل، وتم إيداعها قفص الإتهام قبل بدء الجلسة.

Advertisements