مصر | نيابة حلوان ترسل أقراص "أبتريل" بحوزة متهم إلى المعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة حلوان ترسل أقراص "أبتريل" بحوزة متهم إلى المعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حلوان، بإرسال كمية من أقراص "أبتريل" المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها، وإرسال تقرير بها بعد أن ضبطت بحوزة عاطل بقصد الإتجار بها.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.

وتبين من تحقيقات النيابة، أنه في أثناء مرور النقيب أحمد لطفي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، وصحبته القوة المرافقة، بمنطقة عين حلوان، اشتبه في المدعو "ع. م"، 21 سنة، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 قرص "أبتريل"، ومبلغ مالي، وتم إلقاء القبض عليه.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.