مصر | إيداع سيدة حامل قفص الاتهام بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيداع سيدة حامل قفص الاتهام بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني مسئول، بأنه تم إلقاء القبض على المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد، ومحكوم عليها غيابيًا بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ومن المقرر نظر القضية، اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، مع إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين آخرين ليصبح عدد المتهمين 8.

المتهمة ظهرت عليها علامات الحمل، وتم إيداعها قفص الاتهام استعدادا لبدء الجلسة بعد قليل.