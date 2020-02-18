مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 8 متهمين في قضية المحور الإعلامي للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 8 متهمين في قضية المحور الإعلامي للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل 8 متهمين، بينهم 5 فتيات، في القضية رقم 441 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين".

والمتهمين هم كلا من:

1- رلي مصطفى موسى المؤقت

2- رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني

3- زينب محمد أبو عونة أحمد

4- مرفت حسين محمد علي

5- فاطمة محمد ضياء الدين موسى

6- عمر عبد الفتاح محمدي مبروك

7- عبد الرحمن عادل صديق حسن

8- مصطفى كمال مصطفى طلب



وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها: الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

