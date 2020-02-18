مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 70 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 70 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 70 متهما في القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمين هم:

1- مصطفى أبو الغيط عامر محمد

2- عبد الرحيم محمد السيد عبد الرحيم

3- مؤمن رمضان عبد الفتاح علي

4- خالد السيد فراج سيد

5- مؤمن عمر محمد جاد بدوي

6- أبو سديري توفيق محمد عطا

7- علي محمد علي إبراهيم

8- عبد النبي أبو ضيف محمد حامد

9- خالد خلف عبد الكريم فاوي

10- هاني مصطفى محروس جاب الله

11- جمال سليم السيد علي

12- محمد عبد اللطيف حسن محمد

13- رجب يونس محمد يونس

14- السيد فؤاد موسي مسعود

15- عادل هارون محمود سالم

16- عبد المعطي الدرديري محمد زيدان

17- عمرو محمد غريب مرسي عبد الله

18- مؤمن محمد عبد الحميد عاشور

19- عبد الرحمن أحمد صديق حسن

20- محمد أبو المجد السمان عبد الخالق

21- محمد رمضان محمد محمود

22- محمد محمد محمد نوفل

23- سعد يوسف علي محمود

24- أحمد محمد عبد الفتاح عبد المنعم

25- عبد الله همام محمد بطيخ

26- غريب أحمد محمود مرزوق

27- إبراهيم حسن حسن محمد

28- عبد الرحمن عبد الله إبراهيم مرسي

29- محمد سيد محمد عبد الغفار

30- عصام محمود أحمد إبراهيم ناصر

31- أحمد مصطفى عبد الصبور السيد

32- رمضان صابر عبد الكريم عبد الله

33- محمود عرفات عبد الجليل محمد

34- محمد جمال عبد الناصر محمد

35- نصر عبد العزيز عبد اللاه أحمد

36- ممدوح نايل محمد طمان

37- عمر صبري أنور محمد طه

38- العجمي فتوح العجمي العجمي

39- عماد الدين جمعة بهجات سرور

40- فتحي عبد الله محمد قابيل

41- مصطفى محمود حامد سليم

42- عبد الله أحمد محمد عيسى سيد

43- عزيز شوكت يونس عبده

44- بلال عوض حامد يوسف

45- محمد عزت أحمد إبراهيم شباره

46- ثروت محمود أحمد العوبي

47- محمد عبد المنعم حسن رجب

48- إسلام عادل عبد الرازق الشناوي

49- إسلام السيد محمد أحمد صبيح

50- حسين محمود عبد الحميد أحمد السويطي

51- حسن صابر جلال أحمد

52- أحمد نشأت على أحمد عبد اللاه

53- إبراهيم حجاجي خليل أحمد

54- رياض جمال عبد المحسن

55- حسن السيد حسن فرغلي

56- إبراهيم عبادي حسن محمد

57- محمد السيد أحمد عباس

58- ماهر محمد يونس محمد

59- رضا محمد حسن الضوي

60- إسلام محمد شكري محمد جادو

61- سيد جبل عبد الرحيم سليم

62- عبد الرحمن علاء عطيه السيد

63- أحمد أيمن ذكي عبد المجيد

64- السيد محمد السيد رمضان

65- مجدي أحمد علي محمد حبشي

66- مصطفى محمد السيد الشوربجي

67- محمد محسن محمد علي حجازي

68- محمد إسماعيل محمد إسماعيل

69- حمدي عطا علي أحمد

70- سيف الله محمد هلال مرسي.