مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 70 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 70 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمتهمين هم:
1- مصطفى أبو الغيط عامر محمد
2- عبد الرحيم محمد السيد عبد الرحيم
3- مؤمن رمضان عبد الفتاح علي
4- خالد السيد فراج سيد
5- مؤمن عمر محمد جاد بدوي
6- أبو سديري توفيق محمد عطا
7- علي محمد علي إبراهيم
8- عبد النبي أبو ضيف محمد حامد
9- خالد خلف عبد الكريم فاوي
10- هاني مصطفى محروس جاب الله
11- جمال سليم السيد علي
12- محمد عبد اللطيف حسن محمد
13- رجب يونس محمد يونس
14- السيد فؤاد موسي مسعود
15- عادل هارون محمود سالم
16- عبد المعطي الدرديري محمد زيدان
17- عمرو محمد غريب مرسي عبد الله
18- مؤمن محمد عبد الحميد عاشور
19- عبد الرحمن أحمد صديق حسن
20- محمد أبو المجد السمان عبد الخالق
21- محمد رمضان محمد محمود
22- محمد محمد محمد نوفل
23- سعد يوسف علي محمود
24- أحمد محمد عبد الفتاح عبد المنعم
25- عبد الله همام محمد بطيخ
26- غريب أحمد محمود مرزوق
27- إبراهيم حسن حسن محمد
28- عبد الرحمن عبد الله إبراهيم مرسي
29- محمد سيد محمد عبد الغفار
30- عصام محمود أحمد إبراهيم ناصر
31- أحمد مصطفى عبد الصبور السيد
32- رمضان صابر عبد الكريم عبد الله
33- محمود عرفات عبد الجليل محمد
34- محمد جمال عبد الناصر محمد
35- نصر عبد العزيز عبد اللاه أحمد
36- ممدوح نايل محمد طمان
37- عمر صبري أنور محمد طه
38- العجمي فتوح العجمي العجمي
39- عماد الدين جمعة بهجات سرور
40- فتحي عبد الله محمد قابيل
41- مصطفى محمود حامد سليم
42- عبد الله أحمد محمد عيسى سيد
43- عزيز شوكت يونس عبده
44- بلال عوض حامد يوسف
45- محمد عزت أحمد إبراهيم شباره
46- ثروت محمود أحمد العوبي
47- محمد عبد المنعم حسن رجب
48- إسلام عادل عبد الرازق الشناوي
49- إسلام السيد محمد أحمد صبيح
50- حسين محمود عبد الحميد أحمد السويطي
51- حسن صابر جلال أحمد
52- أحمد نشأت على أحمد عبد اللاه
53- إبراهيم حجاجي خليل أحمد
54- رياض جمال عبد المحسن
55- حسن السيد حسن فرغلي
56- إبراهيم عبادي حسن محمد
57- محمد السيد أحمد عباس
58- ماهر محمد يونس محمد
59- رضا محمد حسن الضوي
60- إسلام محمد شكري محمد جادو
61- سيد جبل عبد الرحيم سليم
62- عبد الرحمن علاء عطيه السيد
63- أحمد أيمن ذكي عبد المجيد
64- السيد محمد السيد رمضان
65- مجدي أحمد علي محمد حبشي
66- مصطفى محمد السيد الشوربجي
67- محمد محسن محمد علي حجازي
68- محمد إسماعيل محمد إسماعيل
69- حمدي عطا علي أحمد
70- سيف الله محمد هلال مرسي.