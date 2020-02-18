شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وطرق الوقاية من الالتهاب الجلد العقدى والجدرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريات الطب البيطري في عدد من المحافظات عن تحصين الابقار والاغنام، ضد الالتهاب الجلد العقدي والجدري، للحد من انتشار المرض.

ويعد الجلد العقدي، مرض جلدي فيروسي معدي، يصيب الابقار والاغنام، بظهر في فصل الصيف، نتيجة انتشار الحشرات، مثل الناموس والذباب، وينتقل عن طريق اللدغ، ويظهر على شكل عقد على معظم انحاء الجسم، مع التهاب في الاوعية الليمفاوية، ويتسبب المرض في انخفاض انتاج الالبان، والعقم والاجهاض، وتلف الجلد، مما يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات المصابة.

ويسبب المرض ارتفاع في درجة الحرارة، ويظهر على شكل عقد جلدية على معظم الجسم، مما تؤدى إلى قرح مفتوحة تتسبب في التهاب الاوعية، ويؤثر على الجهازي الهضمي والتنفسي للحيوان.

وتعرض «المصري اليوم» بعض النصائح للوقاية من مرض الجلد العقدي:

عزل الحيوانات المصابة في أماكن جيدة التهوية، خالية من الحشرات، وإبلاغ إدارة الطب البيطري.

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التحصين باستخدام المطهرات الجلدية.

استخدام مضادات الالتهاب وخافض للحرارة.

تقديم اعلاف سهلة الهضم للحيوانات المصابة.

استخدام المضادات الحيوية للحد من مضاعفات البكتيريا.

تطهير الحظائر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 2%.

عدم اللقاء جثث الحيوانات النافقة في الترع والمصارف، والتخلص منها بشكل صحي عن طريق الدفن.