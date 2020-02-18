شكرا لقرائتكم خبر عن «الكُلْيَة» بـ30 ألف جنيه.. «الداخلية»: ضبط شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جماعة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي.

Advertisements

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتّجار بالبشر، أكدت قيام 3 أشخاص بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالبشر «الأعضاء البشرية»، حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبي نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع «الكُلْية» مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة، مستغلا حاجتهم للمال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية للعديد من الحالات أمكن التوصل لإحداها، حيث أجرى نقل الكُلْية باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل 30 ألف جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط من ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة وأن الهواتف المضبوطة من الأدوات المستخدمة في تسهيل ونقل وبيع الأعضاء البشرية، كما أمكن التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة البيع بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء وتحديد باقي الحالات بالاستعلام من الجهات المعنية وكذا المستشفيات التي تم التعامل معها.