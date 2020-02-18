شكرا لقرائتكم خبر عن قافله طبية لطلاب كلية الطب وتدوين للتوعية بخطورة ختان الإناث بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والإتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة للمرأة والطفل وجمعية العمل الجاد بالجيزة والاتحاد الدولي لطلاب كلية الطب في مصر – IFMSA-EGYPT اليوم قافلة طبية لمدة يوم بمنطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة، تهدف إلى رفع توعية المواطنين عن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) وأثارها النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات والنساء والرد عن تساؤلاتهم المختلفة حوله،وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020

وتأتي هذه القافلة الطبية ضمن الحملة التي ينظمها مركز تدوين خلال شهر فبراير ضد جريمة ختان الإناث حيث ترتكز الحملة على مناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث، حيث إنه طبقًا للمسح السكاني الصحي الأخير الصادر في عام 2014 فإن نسبة 82% من عمليات الختان تتم على يد أطباء ومقدمي خدمات طبية.

يذكر أن أخر ضحايا هذه الجريمة هي الطفلة ندى عبدالمقصود (12 عام) بمحافظة أسيوط، حيث قتلت على يد طبيب في عيادته الخاصه أثناء خضوعها لعملية ختان وذلك يوم الأربعاء 29 يناير 2020، لتنضم لقائمة طويلة من الضحايا بسبب تواطؤ المجتمع غير المبرر مع هذه الجريمة.