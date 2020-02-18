شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي لـ«الخشت»: موقفكم في «مؤتمر الأزهر» أحدث أصداء واسعة في بلادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء التوسع في البرامج التعليمية المشتركة وعدم اقتصار التعاون على كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، واتفقا على إنشاء درجة علمية مزدوجة مع قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب في الترجمة الفورية بالتعاون مع جامعة فرنسية كبرى.

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إن موقف الدكتور محمد الخشت من تجديد الخطاب الديني، والذي عبر عنه في كلمته في مؤتمر الأزهر الأخير؛ ورده على تعقيب شيخ الأزهر، أحدث أصداء واسعة بفرنسا، ووصف رد الدكتور الخشت بـ «رجاحة الحجة».

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وأضاف ستيفان روماتييه، أن الحوار والمناقشة بين رئيس جامعة القاهرة وشيخ الأزهر، جديرة بالاحترام بين اثنين من أكبر المفكرين، لافتًا إلى أنه لا يؤيد فكرة اقتصار مناقشة ما يتعلق بالجانب الديني على رجال الدين دون غيرهم، مؤكدًا أن الفلاسفة والمفكرين عليهم أن يساهموا في هذا الأمر.

وأشار السفير الفرنسي، إلى أنه حضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر عن تجديد الفكر الإسلامي، بدعوة من شيخ الازهر.

من جانبه، قال الدكتور الخشت إنه يعمل على تغيير طرق التفكير القديمة بطرق التفكير الحديثة، مؤكدًا أن سر الانتقال من عصر إلى عصر هو تغيير طريقة تفكير الناس ورؤيتهم للعالم، مشيرًا إلى أهمية أن تكون رؤية التعليم الديني من منطلق العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة، وضرورة أن تقوم كليات وجامعات جديدة لدراسة العلوم الدينية بطرق حديثة وتخريج أجيال من أجل تجديد الخطاب الديني باستمرار.