شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أستاذين بالزراعة للتحقيق لاصطحاب طلاب في رحلة لمزرعة نعام دون موافقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري جامعة دمياط حاليا تحقيقات مع أستاذين بكلية الزراعة بالجامعة، وذلك لتنظيمهما رحلة طلابية واصطحابهم لمزرعة خاصة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة المنظمة لذلك.

وكان الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، تلقى مذكرة تفصيلية بالواقعة، قدمها له عميد إحدى كليات الجامعة، وهي كلية الزراعة، حيث قرر رئيس الجامعة إحالة اثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق، وذلك بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة، تفعيلًا لمواد قانون تنظيم الجامعات، وذلك لاصطحابهما مجموعة من الطلاب في رحلة لمزرعة نعام خاصة، دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها والحصول على موافقة السلطة المختصة.

من جانبه، قال رئيس الجامعة، في تصريح خاص له، إنه أصدر تعليمات مشددة لأعضاء هيئة التدريس باحترام التقاليد الجامعية بشأن الأنشطة الطلابية، حرصًا على سلامة الطلاب والأساتذة، كما طالبهم بعدم الخروج عن المألوف بتنفيذ أي أنشطة دون الحصول على موافقة عميد الكلية، تجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.