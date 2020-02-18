شكرا لقرائتكم خبر عن مها أول عازفة مهرجانات في الأفراح الشعبية: «الشغل الشعبي مكسّر الأفراح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بحب شغلي جدا»، هكذا تتحدث مها عبدالمؤمن أول عازف أورج في الأفراح الشعبية، ففي تقرير لها مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «الحدث»، تقول إن المرة الأولى التي وقفت فيها على المسرح وهي صغيرة، كانت تسحب يدها من يد والدها عازف الأورج، وتقف على المنصة، تشاهد الجمهور، تدندن لنفسها أغاني وموسيقى، وحلمت بأن يكون لها جمهور كبير، يشاهدها، يطلبها بالاسم، يصفّق لها، ويرقص على إيقاع موسيقاها.

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وقالت في حديثها: «لازم أكون ملمة بكل شيء في الفرح وأفهم من عيون الموجودين هما عايزين إيه»، وتكمل عن تعاملها مع العازفين في فرقتها: «فرقتي بتتعامل معايا زي الرجالة، فالأول الناس كانت بتخاف إن واحدة ست هتعزف في الفرح وبعدين بعد الاستماع لي يطلبوني في الأفراح تاني».

تضيف: «شغلانتنا شقا وبهدلة وضغوط أنا برجع أوقات كتيرة الصبح، أنا بس بقول للناس أنا مش مقصرة أنا ست بيت، وزوجة وأم للعيال، وبره في الشغل بشتغل شغلي كامل، الشغل الشعبي مكسر الأفراح أنا بحب شغلي جدا».