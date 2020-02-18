شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فصول محو أمية من خلال نوادي المرأة بالوحدات الصحية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعقد بروتوكول تعاون مع تهاني محمود عبدالقوي، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية.
وأكد وكيل الوزارة أهمية التعاون مع هيئة تعليم الكبار من أجل محو الأمية لجميع مواطني محافظة المنوفية.. يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة لتحقيق أعلى نسبة لمحو الأمية في محافظة المنوفية، وتذليل العقبات لتحقيق ذلك.
وأوضحت الدكتورة آمال العربي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه سيتم العمل على فتح فصول محو أمية من خلال نوادي المرأة بالوحدات الصحية التابعة لإدارة تنظيم الأسرة.
من جانبها، أكدت مدير الفرع أهمية شهادة محو الأمية في الحصول على عمل مناسب والحصول على رخصة القيادة ومدى أهمية شهادة محو الأمية في جميع النواحي المجتمعية واكتساب المهارات الحياتية.
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