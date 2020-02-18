شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الصغيرة» تغرق شوارع الإسكندرية.. وجهود مكثفة لكسح المياه من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، وذلك بالتزامن مع نوة «الشمس الصغيرة»، التى تستمر ٣ أيام مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت معظم شوارع المدينة تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة التي لم تستطيع شبكة الصرف الصحي استيعابها.

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وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودها لكسح مياه الأمطار بواسطة 95 سيارة نافوري من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مشددا على شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع النوة الحالية.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية، نظرا لارتفاع الأمواج في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.