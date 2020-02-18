شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمي في أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور عاطف حسين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، والمتخصص في علاج أمراض اضطرابات النوم بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 7 - 14 مارس 2020.
جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.
وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا عدا الخميس والجمعة.
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