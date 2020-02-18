شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكاوى المواطنين.. إعدام 30 كلبًا ضالًا في ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الطب البيطري في المنيا لليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملة مكبرة لإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع مركز ملوي، عقب تلقي المديرية عدة بلاغات تفيد بعقر الكلاب الضالة عددًا من الأهالي.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري، إن الحملة تستمر على مدار 3 أيام، بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت في اليوم الأول عن إعدام 30 كلبًا ضالًا في المنطقة التي تم تلقي البلاغات منها.

وأضاف أنه تم عمل لجنة إعدام للكلاب الضالة بمحيط منطقة العقر، تحسبا لوجود أي حيوانات أخرى مخالطة للحيوان العاقر، ويتم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للتخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية.