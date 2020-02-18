شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: التحقيق في عرض فيديوهات رقص داخل مدرسة ثانوي بالسادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشحات السبكي، مدير الإدارة التعليمية بالسادات، بدء التحقيق في واقعة تشغيل فيديوهات رقص على الشاشة الذكية داخل أحد الفصول، وقيام التلاميذ بالرقص عليها أثناء اليوم الدراسي.

كانت مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين التابعة لإدارة السادات التعليمية، شهدت واقعة مؤسفة، حيث قام عدد من الطلاب بالصف الأول الثانوي بتشغيل فيديوهات رقص على الشاشة الذكية داخل الفصل، وقام التلاميذ بالرقص على تلك الفيديوهات وتصوير أنفسهم، كما قاموا بتشغيل أغاني مهرجانات، وذلك خلال اليوم الدراسي.

ومن جانبه، أكد الشحات السبكي، مدير الإدارة التعليمية بالسادات، أن الواقعة صحيحة، وأنها حدثت يوم الأحد الماضى في الحصة الأخيرة لتغيب المدرس، مؤكدًا أنه بدأ التحقيق في الواقعة، لافتا إلى أنه أحال مدير المدرسة للتحقيق، كما أحال كل المدرسين ممن عملوا بالحصة الأخيرة في ذلك اليوم للتحقيق ومشرفي الأدوار، وجارٍ التحقق من الطلاب الذين ظهروا بالفيديوهات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طلاب يرقصون على المهرجانات بمدرسة ثانوية في السادات