شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر استمرار نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ البحر الأحمر من خلال تداول 99 ألف طن بضائع، و547 شاحنة، و46 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا، السفينة وادى العريش، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى.

وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، كما يستقبل الميناء ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية 2، عزيز إكسبريس، وعلى متنها 112 شاحنة و21 سيارة.

بينما تغادر السفينة Cerma وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارات، فيما استقبل الميناء، الاثنين، السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 132 شاحنة و12 سيارة.