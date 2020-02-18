شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مقابلات شخصية لـ211 معلمًا متطوعًا لسد العجز في مدارس الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مديرو الإدارات التعليمية في العامرية والمنتزه ووسط والجمرك بالإسكندرية غلق باب تلقى طلبات المتطوعين للعمل بالتدريس لسد العجز في المدارس، بناء على تصديق المحافظ اللواء محمد الشريف على الإعلان عن فتح باب التطوع للعمل كـ«معلم متطوع» من حملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين في العمل بمهنة التدريس تطوعاً بالمدارس التي بها عجز في التخصصات.

وتم غلق باب التقديم، أمس، بعد تلقى طلبات من 211 متطوعاً، على أن يتم بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين المتقدمين بدءًا من السبت المقبل كلٌّ في إدارته، حيث جرى استيفاء الأوراق المطلوبة لكل متقدم.

وفى إدارة المنتزه، أعلن الدكتور سامى فضل، مدير عام الادارة، تلقي طلبات من 150 متطوعا للعمل بمدارسها التي يوجد بها عجز في التخصصات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بعد الانتهاء من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة والمطلوبة.

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وقال «فضل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه عقب إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين، سيتم عمل استقصاء أمنى عنهم، كما هو متبع، للتأكد من عدم وجود ممانعة أمنية.. تعقبها مرحلة التوزيع على المدارس التي تعانى من وجود عجز في المعلمين، على أن يتم مراعاة البعد السكنى، لافتاً إلى أن التسكين سيكون في تخصصات: معلم فصل، وتربية رياضية، وعلوم، ولغة إنجليزية، وحاسب إلى.

وأشار إلى أنه من بين المتطوعين من هم فوق سن الكمال للتدريس تطوعاً انطلاقا من حبهم في المهنة، مشيرا إلى أن المتطوع الشاب سيحصل على شهادة خبرة من وزارة التربية والتعليم تؤهله للتقديم في وظائف تدريسية حال الإعلان عنها لتكون بذلك لديه الأولوية في التعيين عن غيره، ما يعنى أن التطوع بدون أجر لن يذهب هدراً.

وفى إدارة الجمرك، قال عبدالعاطى التمساح، مدير عام الادارة، إنه تم تلقى 14 طلباً من المتطوعين للتدريس وإنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهم السبت المقبل بمقر الإدارة من خلال التوجيه لتوزيعهم على المدارس التي تعانى عجزا.

وفى إدارة وسط الإسكندرية، قالت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام الإدارة، إنه تم تلقى 20 طلبا من المتطوعين تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لهم بعد استيفاء الأوراق والمستندات المنصوص عليها في الإعلان.

وفى إدارة العامرية، قال شريف فتحى، مدير عام الإدارة، أن الإدارة تلقت طلبات من 27 متطوعاً للعمل في مهنة التدريس دون مقابل لسد العجز الموجود في بعض التخصصات بالمدارس التابعة للادارة، على أن يتم منحهم شهادة خبرة خاصة بالشباب للاستفادة منها حال التقدم لأى مسابقات رسمية لطلب معلمين.