شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لمدة شهر بسبب إزالة كوبري الحلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية اليوم بسبب القيام بأعمال إزالة كوبرى الحلمية بشرق القاهرة وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية، سيتم البدء في تنفيذ تلك التحويلات من الساعة 11 مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 18 الجارى لمدة شهر.

وأجرت الإدارة بعض التحويلات منعًا للتكدسات المرورية عبارة عن:

أولًا: القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية:

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1- يمينًا شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية، فيسارًا شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد، فيسارًا شارع منية مطر، فيمينًا شارع ترعة الجبل، فيمينًا شارع الحرية اتجاه المطرية.

2- يسارًا شارع سليم فيمينًا كوبرى سنان فيمينًا شارع الزيتون فيمينًا شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يسارًا شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

ثانيًا: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد يسلك المحور الآتى:

يمينًا شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهرة.