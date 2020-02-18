شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 101 ألف رأس أبقار وأغنام ضد «التهاب الجلد العقدي والجدري» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عوض، مدير الطب البيطري في المنوفية، تحصين 101 ألف و296 رأسًا من الماشية والأغنام من إجمالي مستهدف 184 ألفا و633 رأسًا من الماشية والأغنام بنسبة 55%، منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى أول فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2020.

وقال «عوض»، إنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان، لعمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، ما يفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

كان محافظ المنوفية أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.