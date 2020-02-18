شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبى بمشروع إسكان دهشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدد من مواطنى الجيزة للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها فى حضور التنفيذين المسئولين عن مسار الشكوى، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن التمس فيها الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمركز الطبى بمشروع الإسكان الاجتماعى بدهشور ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبى وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله فى أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى فى خدمة الأهالى بمشروع الأسكان الاجتماعى بدهشور.

كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي وعدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من اتحاد شاغلين ذات العقار، حيث أكد المحافظ على رئيس حى الدقى بإزالة الأعمال المخالفة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائى يوقف التنفيذ.

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كما بحث المحافظ طلب مواطن يشتكى من إعادة تشغيل محل بشارع الدقى بعد إن قام الحى بغلقه وتشميعه الشهر الماضى إلا أن صاحب المحل قام بفض الشمع وإعادة تشغيل النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة، حيث وجه المحافظ رئيس الحى بإعادة غلقه وتشميعه مرة آخرى وقطع المرافق ورفع العدادات عنه والتصدى بكل حزم وقوة لكل من تهون له نفسه التصدى للقانون.

واستمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من وجود عقار بقرية برويش قام بمخالفة الرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص وقام ببناء سور واستغلال الممرات المؤدية لقطع الأراضى المجاورة على الرغم من قيامه بالتقدم بطلب تصالح وجارى دراسته بمعرفة اللجنة الفنية، ويأتى اللقاء استكمالاً للقاءات الدورية التى يعقدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم.