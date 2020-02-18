الهلال الأحمر المصرى: توزيع 469 طنا من المساعدات الغذائية على الأهالى بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدء توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية و14 طنًّا من مستلزمات النظافة الشخصية على 7000 أسرة فى شمال سيناء خلال شهر فبراير الجارى، حيث تهدف عملية التوزيع، التى يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر المصرى إلى تخفيف العواقب الإنسانية على الأسر المتضررة من الأحداث فى شمال سيناء.



وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، تصريحات لها اليوم، إن توزيع هذه المساعدات تعد المرة الرابعة التي يقدم فيها الهلال الأحمر المصرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات تلبيةً للاحتياجات الإنسانية في شمال سيناء، حيث سبق فى يناير 2019، توزيع 650 طنًا من المساعدات الغذائية على 10000 أسرة فى العريش وبئر العبد والمناطق المحيطة بهما.



وأضافت "مؤمنة كامل"، أن توزيع المساعدة الغذائية يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهلال الأحمر المصري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ تعملان سويًا لتقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على الروابط العائلية للأشخاص في مصر والخارج، ممن تضرروا من الأنواع المختلفة من النزاعات والعنف وغيره من حالات الطوارئ.

كما تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدعم للهلال الأحمر المصري لتطوير الخدمات والقدرات، حيث أدارت اللجنة الدولية مؤخرًا ورشة عمل لمدة 6 أيام لمتطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وقدمت لهم المهارات اللازمة للإسعافات الأولية والاتصال، لمساعدتهم على تنفيذ عملية التوزيع بفاعلية وعلى أساس مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية التي توجه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.





توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء

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توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



توزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية على الأهالى فى شمال سيناء



