شركة مترو الأنفاق تحصل على شهادة عالمية فى جودة المراقبة والتحكم فى التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة " 9001 ISO " " فى جودة عملية المُراقبة والتحكم فى التشغيل وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الانفاق فى عام 1987 لتكون شركة المترو هى أول وسيلة نقل جماعى سككى فى مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية فى مجال إدارة التشغيل بما يجعل شركة مترو الانفاق في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو.

وصرح وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن حصول الشركة على هذه الشهادة تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، مضيفا انه تم منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد عمل المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة " SIS " ذات الاعتماد الأمريكى والمُرخص لها منح شهادة " 9001 ISO " خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو كما تم عمل مراجعة لكافة انشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتأكد من موافقتها لمعايير الأيزو الدولية.

وأشار الوزير انه قد أصدر توجيهات فورية لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على شهادة الأيزو في مجال الصيانة حتى تكون شهادة الأيزو شاملة لكافة عمليات الصيانة والتشغيل بما يضع شركة المترو في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال التشغيل والصيانة.

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وكانت شركة المترو لجأت إلى تقسيم خطوطه إلى 10 مناطق خلال استقلالها بواسطة الاشتراك أيًا كان نوع الاشتراك، سواء طلاب أو شرطة أو جيش أو قطاع عام أو جمهور عادى، وحددت لكل منطقة سعرًا مختلفًا وفق عدد المحطات المدرجة ضمن هذه المنطقة، وجاءت تقسيمة المترو لخطوط .

شهادة عالمية فى جودة المُراقبة والتحكم فى التشغيل بالمترو