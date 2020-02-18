شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نبحث أفضل طرق للترويج السياحى لمسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استضافة الوزارة للاجتماع التنسيقى الخاص بمشروع مسار العائلة المقدسة ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقد بمقر الوزارة لبحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25 والبنية التحتية لكافة نقاط المسار بالمحافظات، لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الاجتماع شارك فيه سكرتير عموم محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة واللجان الفنية المكلفة فى كل محافظة وممثلين لوزارات السياحة والآثار ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب و الكنيسة القبطية المصرية.

وأضاف شعراوى أن اللجنة انتهت فى الاجتماعات السابقة من المقايسات الفنية الخاصة بالانتهاء من الأعمال الانشائية والطرق والبنية التحتية والرعاية الأثرية والترميم لكافة نقاط المسار بحيث تكون جاهزة لإطلاق المشروع فى الموعد المحدد والمتفق عليه، واستعراض المخطط الاستثمارى للمشروع وعمليات الترميم الجارية وذلك فى إطار من التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب .

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه من كافة الجهات المشاركة والمحافظات للانتهاء من المشروع، وبحث توفير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال ما تبقى من بعض المشروعات وذلك بتمويل من صندوق التنمية السياحية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على بذل الجهود الممكنة لكافة الجهات للانتهاء من الأعمال المحددة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لإضفاء مظهراً أثرياً وجماليًا عليها بما يليق بالمسار لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر والتنسيق مع كافة الشركاء من المجتمع المدنى والقطاع الخاص لبحث أفضل الطرق الممكنة للترويج السياحى والأثرى لهذا المشروع القومى الهام.

وأشار شعراوى إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات منفصلة مع كل محافظة مع اللجنة الفنية المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لبحث أفضل السبل الخاصة بالترويج السياحى وإدارة نقاط المسار والحفاظ عليها وصيانتها ووضع خريطة للانتهاء من المشروعات فى التوقيات المحددة .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون الذى تقدمه كافة الوزارات والجهات المشاركة فى هذا المشروع المهم لمصر خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة المصرية، كما أشاد بكافة الجهود التى تقوم بها كافة المحافظات أيضاً فى هذا الشأن خاصة وأن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء فى ظل اهتمام كبير لملايين السياح فى العالم.

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