"التوك توك كلمة السر".. العثور على جثة طفل مقتولا أسفل كوبري المرازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء، على جثة سائق توك توك مقتولا أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين. البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع جنوب الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بعثور دورية أمنية على جثة سائق أسفل الكوبري المُشار إليه. Advertisements المعاينة الأولية كشفت عن أن الجثة لسائق يعمل على مركبة "توك توك" ويُرجح أن تكون السرقة وراء الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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