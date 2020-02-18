تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري خلا يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 212" قطعة سلاح ناري، 239 قضية مخدرات، وتنفيذ 82277 حكم قضائي متنوع". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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