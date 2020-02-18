في يوم واحد: ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و20 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5648 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و230 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و9 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة "موقف عشوائي"، و45 مخالفة شروط الترخيص.

وجهت الإدارة العامة للمرور في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.