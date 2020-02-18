"مياه الدقهلية": تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ"صرف صحي" بلقاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، لمحطة معالجة صرف صحي بلقاس للمرة الرابعة.
وأشار المهندس خالد حسين، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتى حرصًا من الشركة على تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بصفة مستمرة، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.
يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 20 محطة معالجة صرف صحي، و9 محطات مياه شرب.
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